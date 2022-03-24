Российские войска до Чернигова не доходят, но в городе работают ДРГ

По состоянию на 24 марта Черниговщина находится в затруднительном положении. Северная часть области полностью недоступна властям – регион начали приравнивать к Мариуполю.

Несмотря на это, руководитель Черниговской ОГА/ОВА Вячеслав Чаус отмечает, что российские войска не входят в сам город, а жители Чернигова готовы отстаивать свою свободу.

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Оккупанты сбрасывают бомбы, однако у наземных войск нет шанса войти в Чернигов

Вячеслав Чаус рассказал, что у оккупантов нет шанса войти в город, поскольку украинские войска удачно отбивают атаки врага.

Впрочем, в Чернигове ловят российских диверсантов.

Бывает, работают ДРГ. Но нужно понимать, что уровень патриотизма и сопротивления у местного населения очень высок,

– рассказал Чаус.

Учитывая настроения населения, глава Черниговской ОГА отрицает вероятность оккупации города.

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