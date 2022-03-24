Российские войска до Чернигова не доходят, но в городе работают ДРГ
По состоянию на 24 марта Черниговщина находится в затруднительном положении. Северная часть области полностью недоступна властям – регион начали приравнивать к Мариуполю.
Несмотря на это, руководитель Черниговской ОГА/ОВА Вячеслав Чаус отмечает, что российские войска не входят в сам город, а жители Чернигова готовы отстаивать свою свободу.
Читайте также На Черниговщине оккупанты не уничтожили ни одного военного объекта: только садики и больницы
Оккупанты сбрасывают бомбы, однако у наземных войск нет шанса войти в Чернигов
Вячеслав Чаус рассказал, что у оккупантов нет шанса войти в город, поскольку украинские войска удачно отбивают атаки врага.
Впрочем, в Чернигове ловят российских диверсантов.
Бывает, работают ДРГ. Но нужно понимать, что уровень патриотизма и сопротивления у местного населения очень высок,
– рассказал Чаус.
Учитывая настроения населения, глава Черниговской ОГА отрицает вероятность оккупации города.
Больше – Мост отстроят, резиновый груз продолжат завозить: смотрите обращение Чауса