Попри це, керівник Чернігівської ОДА/ОВА В'ячеслав Чаус наголошує, що російські війська не заходять у саме місто, а мешканці Чернігова готові відстоювати свою свободу.

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Окупанти скидають бомби, проте наземні війська не мають шансу ввійти в Чернігів

В'ячеслав Чаус розповів, що окупанти не мають шансу ввійти в місто, оскільки українські війська вдало відбивають атаки ворога.

Утім, в Чернігові ловлять російських диверсантів.

Буває, працюють ДРГ. Але треба розуміти, що рівень патріотизму і спротиву у місцевого населення дуже високий,

– розповів Чаус.

Враховуючи настрої населення, голова Чернігівської ОДА заперечує вірогідність окупації міста.

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