Российские войска до сих пор не готовы к штурму Киева, – Дуда

Российские оккупанты пытаются сломать наших защитников, обстреливая жилые дома и больницы Украины.

Президент Польши Анджей Дуда связал это с тем, что оккупанты не готовы к штурму Киева.

Важно Мы не боимся, мы защищаемся, – Зеленский об окружении и обороне Киева

Поэтому бомбежкой гражданской инфраструктуры, по мнению Дуды, российские захватчики пытаются деморализовать и сломать наших защитников.

Войска России все еще не готовы к штурму Киева. Завтра будет сделана очередная попытка эвакуации мирного населения из Мариуполя,

– сказал глава Польши.

Он констатировал, что город постоянно обстреливают россияне и завершил пост словами: "Боже, храни Украину".

Что происходит в Мариуполе

Ситуация в Мариуполе самая сложная в стране. Враг целеустремленно и безжалостно обстреливает и бомбит жилые дома города. Атакует больницы, гуманитарные грузы. Мэр Вадим Бойченко отметил, что каждые 30 минут в Мариуполь заходит авиация, убивая мирных людей.

Как выглядит Мариуполь после удара: смотрите видео

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