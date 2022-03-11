Российские войска до сих пор не готовы к штурму Киева, – Дуда
Источник:твиттер Анджея Дуды
Российские оккупанты пытаются сломать наших защитников, обстреливая жилые дома и больницы Украины.
Президент Польши Анджей Дуда связал это с тем, что оккупанты не готовы к штурму Киева.
Важно Мы не боимся, мы защищаемся, – Зеленский об окружении и обороне Киева
Поэтому бомбежкой гражданской инфраструктуры, по мнению Дуды, российские захватчики пытаются деморализовать и сломать наших защитников.
Войска России все еще не готовы к штурму Киева. Завтра будет сделана очередная попытка эвакуации мирного населения из Мариуполя,
– сказал глава Польши.
Он констатировал, что город постоянно обстреливают россияне и завершил пост словами: "Боже, храни Украину".
Что происходит в Мариуполе
Ситуация в Мариуполе самая сложная в стране. Враг целеустремленно и безжалостно обстреливает и бомбит жилые дома города. Атакует больницы, гуманитарные грузы. Мэр Вадим Бойченко отметил, что каждые 30 минут в Мариуполь заходит авиация, убивая мирных людей.
Как выглядит Мариуполь после удара: смотрите видео
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