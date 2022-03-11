Президент Польщі Анджей Дуда пов'язав це з тим, що окупанти не готові до штурму Києва.

Важливо Ми не боїмося, ми захищаємося, – Зеленський про оточення та оборону Києва

Тож, бомбардуванням цивільної інфраструктури, на думку Дуди, російські загарбники намагаються деморалізувати та зламати наших захисників.

Війська Росії все ще не готові до штурму Києва. Завтра буде зроблена чергова спроба евакуації мирного населення з Маріуполя,

– сказав очільник Польщі.

Він констатував, що місто постійно обстрілюють росіяни і завершив пост словами: "Боже, бережи Україну".

Що відбувається у Маріуполі

Ситуація у Маріуполі чи не найскладніша в країні. Ворог цілеспрямовано та безжально обстрілює та бомбить житлові будинки міста. Атакує лікарні, гуманітарні вантажі. Міський голова Вадим Бойченко зазначив, що кожні 30 хвилин у Маріуполь заходить авіація, вбиваючи мирних людей.

Як виглядає Маріуполь після удару: дивіться відео

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