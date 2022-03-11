Российские войска достигли "ограниченного прогресса", однако могут готовиться к атаке на Киев

В Минобороны Британии говорят, что у российских войск действительно "ограниченный прогресс" относительно наступления на украинскую столицу. Однако это не значит, что от атаки Киева они отказались.

Вполне возможно, что наступление на Киев состоится уже в ближайшие дни. Об этом говорится в разведывательном смотре ведомства.

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Россия не достигла целей, изложенных в плане

Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением,

говорят в Минобороны Британии.

Наибольшие проблемы у российского войска – из-за логистики, также ощутимо сильное сопротивление украинской армии. Вероятно, сейчас оккупанты пытаются перезагрузиться и перенастроиться. Наступательная деятельность может возобновиться в сторону Киева.

Спутниковые снимки также свидетельствуют о перегруппировке

Фото со спутника, обнародованные Maxar Technologies, свидетельствуют о том, что на северо-западных окрестностях Киева действительно происходит перегруппировка. Колонна военной техники врага в районе Гостомеля распределилась по местности.

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Смотрите обращение украинского Минобороны: