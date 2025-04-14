Российские войска дроном атаковали пассажирский вагон поезда

Утром 14 апреля оккупанты обстреляли пассажирский вагон поезда в Семеновке на Черниговщине. Также повреждена гражданская инфраструктура.

Утром российская армия в который раз атаковала беспилотниками Черниговщину. В Семеновской общине Новгород-Северского района повреждения получил пассажирский вагон поезда, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также "Дедушка, разговаривайте": полиция показала первые минуты после ракетного удара по Сумах

Что известно

Отмечается, что предварительно обошлось без пострадавших.

На места вражеских попаданий немедленно прибыли сотрудники полиции. Они фиксируют последствия атаки и документируют военное преступление оккупантов.

Последствия атаки на Черниговщину / Фото полиция



Напомним, что в ночь на 14 апреля Россия выпустила по Украине 62 дрона разных типов. 40 из них были сбиты силами ПВО. Еще 11 – локационно потеряны без негативных последствий. Разрушения в результате ночной атаки подверглись Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Харьковщина. В частности, в Харькове российские оккупанты ударили по продуктовому складу в Салтовском районе, что повлекло за собой большой пожар.