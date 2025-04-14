Российские войска дроном атаковали пассажирский вагон поезда
- Российские войска атаковали пассажирский вагон поезда в Семеновке на Черниговщине дроном.
- Пострадавших нет, полиция фиксирует последствия атаки и документирует военное преступление.
Утром 14 апреля оккупанты обстреляли пассажирский вагон поезда в Семеновке на Черниговщине. Также повреждена гражданская инфраструктура.
Утром российская армия в который раз атаковала беспилотниками Черниговщину. В Семеновской общине Новгород-Северского района повреждения получил пассажирский вагон поезда, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
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Что известно
Отмечается, что предварительно обошлось без пострадавших.
На места вражеских попаданий немедленно прибыли сотрудники полиции. Они фиксируют последствия атаки и документируют военное преступление оккупантов.
Последствия атаки на Черниговщину / Фото полиция
Напомним, что в ночь на 14 апреля Россия выпустила по Украине 62 дрона разных типов. 40 из них были сбиты силами ПВО. Еще 11 – локационно потеряны без негативных последствий. Разрушения в результате ночной атаки подверглись Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина и Харьковщина. В частности, в Харькове российские оккупанты ударили по продуктовому складу в Салтовском районе, что повлекло за собой большой пожар.