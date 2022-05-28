Российские войска в Херсонской области: когда Украина пойдет в контрнаступление

В условиях того, что сейчас основные наши силы на Востоке, мы не можем себе позволить такой роскоши, как концентрация превосходящих сил в Херсонской области и начать ее отвоевывать. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

Плюс, опять же, обороняться и наступать – это две большие разницы в плане и количестве сил и их качестве. Поэтому пока я бы о контрнаступлении не говорил.

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Задачи Украины

Сейчас мы решаем несколько иной спектр задач. Главный вопрос в том, с какими силами россияне закончат битву на Востоке. Дальше мы уже будем смотреть за ситуацией. Хватит ли у них сил держать линию фронта в той же Херсонской области.

Возможно, они отойдут за Днепр в районе Херсона. Сделают это, чтобы выровнять линию фронта, чтобы линия фронта стала короче. У них просто может не хватить сил для удержания такой протяженной линии фронта. Особенно при условии больших потерь в ходе битвы за Восток.

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Потенциал Украины

Ну, и вопрос потенциала нашего. Одно дело вести оборонительные действия, где на первый план выходят средства против брони (NLAW и Stinger – 24 канал), которые нам постоянно предоставляют. И совсем другое – это ведение наступательных действий, во время которых ведущую роль отводят тяжелому вооружению. Последнего нам пока присылают уж слишком мало для того, чтобы вести масштабные наступательные операции.

Ключевое сейчас – это истощить наступательный потенциал врага на Востоке, а дальше будем отталкиваться от того, какое соотношение сил будет.

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