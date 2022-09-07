Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ, командир роты Игорь Дикун. Генштаб ВСУ сообщил, что только за сутки 6 сентября украинцы ликвидировали 460 вражеских бойцов.

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Враг хочет до зимы захватить Донбасс

Дикун отметил, что полгода назад оккупанты всеми имеющимися силами пытались захватить Киев, а ныне ограничились целью хотя бы до зимы захватить всю Луганскую и Донецкую области. Поэтому все свои силы, средства и резервы бросают на эти направления.

Хотя, как вы знаете, противник каждый раз терпит неудачу. Это означает, что ВСУ успешно реагирует на попытки врага захватить весь Донбасс,

– заметил военнослужащий ВСУ.

У россиян огромные потери

Командир роты рассказал, что у россиян сейчас огромные потери. Если пол года назад они бросали на Киевское направление все элитные пехотные, танковые части, то сейчас делать этого не могут. Только убиты 50 тысяч по официальным данным. А не по официальным – на треть больше. Также много пленных и раненых – примерно 100 – 150 тысяч.

"Это достаточно сильно выбивает из колеи армию численность даже 800 - 900 тысяч. К тому же потерян обученный личный состав, и свои потери враг восполняет пополнениями из добровольческих формирований", – подчеркнул Дикун.

На передовой у россиян много мобилизованных из Донбасса

По его словам, на передовой у россиян много мобилизованных жителей Донбасса. Это видно из крайних пленников. Они идут воевать, возможно, желая заработать, возможно, с идейных взглядов, возможно, по принуждению.

Это все исчезает сразу после их пребывания на передовой. Исчезает желание дальше воевать. Они видят, что к ним относятся даже не как к "мясу", а как к не людям,

– подчеркнул командир роты.

Военнослужащий ВСУ добавил: в подтверждение этому говорит то, что командование россиян не продумывает действия. Поэтому у вражеской пехоты часто нет нормальной артиллерийской, танковой или авиационной поддержки.

"Как во Второй мировой собирают огромную группу людей, выбирают участок прорыва и бросают на наши оборонные рубежи", – отметил он.

Деморализация оккупантов

Дикун продолжил, что именно поэтому огромное количество вражеских войск попадает в плен, получает ранения, погибает. Оккупанты это видят, и понемногу в их подразделениях возникает паника. Они не понимают уже для чего они воюют.

Если в начале войны они думали, что за 1 – 2 месяца возьмут Киев, Харьков и т.д., то сейчас там многие хотят просто как можно быстрее закончить войну.

– подытожил военнослужащий ВСУ.

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