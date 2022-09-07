Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, командир роти Ігор Дикун. Генштаб ЗСУ повідомив, що лише за добу 6 вересня українці ліквідували 460 ворожих бійців.
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Ворог хоче до зими захопити Донбас
Дикун зазначив, що пів року тому окупанти всіма наявними силами намагались захопити Київ, а нині обмежилися ціллю хоча б до зими захопити всю Луганську й Донецьку області. Тому всі свої сили, засоби й резерви кидає на ці напрямки.
Хоча, як ви знаєте, противник щоразу зазнає невдач. Це означає, що ЗСУ успішно реагує на спроби ворога загарбати весь Донбас,
– зауважив військовослужбовець ЗСУ.
У росіян величезні втрати
Командир роти розказав, що в росіян нині величезні втрати. Якщо пів року тому вони кидали на Київський напрямок усі свої елітні піхотні, танкові частини, то нині робити цього не можуть. Тільки вбитими в них – 50 тисяч за офіційними даними. А не за офіційними – на третину більше. Також багато полонених і поранених – приблизно 100 – 150 тисяч.
"Це досить сильно вибиває з колії армію чисельність навіть 800 – 900 тисяч. До того ж втрачений навчений особовий склад, і свої втрати ворог заповнює поповненнями з добровольчих формувань", – наголосив Дикун.
На передовій у росіян багато мобілізованих із Донбасу
За його словами, на передовій у росіян багато мобілізованих мешканців Донбасу. Це видно з крайніх полонених. Вони йдуть воювати, можливо, бажаючи заробити, можливо, з ідейних поглядів, можливо, під примусом.
Це все зникає одразу ж після їхнього перебування на передовій. Зникає бажання далі воювати. Вони бачать, що до них ставляться навіть не як до "м'яса", а як до не людей,
– підкреслив командир роти.
Військовослужбовець ЗСУ додав: на підтвердження цього говорить те, що командування росіян не продумує дії. Через те у ворожої піхоти часто немає нормальної артилерійської, танкової чи авіаційної підтримки.
"Як у Другій світовій збирають величезну групу людей, обирають ділянку прориву й кидають на наші оборонні рубежі", – зазначив він.
Деморалізація окупантів
Дикун продовжив, що саме тому величезна кількість ворожих військ потрапляє в полон, отримує поранення, гине. Окупанти це бачать, і потрохи в їхніх підрозділах виникає паніка. Вони не розуміють уже для чого вони воюють.
Якщо на початку війни вони думали, що за 1 – 2 місяці візьмуть Київ, Харків тощо, то нині там багато хто бажає просто якнайшвидше закінчити війну,
– підсумував військовослужбовець ЗСУ.
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