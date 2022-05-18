Российские войска казнили и пытали украинцев на Севере, – HRW
Источник:HRW
Human Rights Watch утверждает, что российские войска проводили казни и пытки на севере Украины.
Организация защищает права людей в 100 странах, освещая нарушения и привлекает виновных к ответственности. Они обнародовали соответствующий отчет в среду, 18 мая.
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Они провели исследования и задокументировали ряд вероятных преступлений против мирного населения. В частности, в Киевской и Черниговской областях на севере Украины.
Нашла тело сына после казни
Среди свидетельств, собранных HRW, были и рассказы 66-летней Анастасии Андреевны из Киевской области. Она рассказала, что нашла тело своего взрослого сына в сарае после того, как его, очевидно, казнили.
Он лежал в позе зародыша, подложив руки под голову, а пиджак накинул на плечи,
– рассказала женщина.
Организация также имеет свидетельства жителей села, которые утверждали, что они были среди 350 человек, которых 28 дней содержали в тесном и сыром подвале в Ягодном, что вблизи Чернигова. Остальных жителей села убили российские оккупанты.
Задокументированные преступления россиян
Так, команда HRW посетила этот район в апреле и мае 2022 года. Они опросили 65 человек, в том числе семей погибших и людей, которые сказали, что они были задержаны и их подвергали пыткам российские военные.
В общем, там отметили, что начали расследовать:
- 22 очевидные казни без чрезвычайных обстоятельств;
- 9 других незаконных убийств;
- 6 возможных насильственных исчезновений;
- 7 случаев пыток.
Также организации удалось собрать вещественные доказательства, дополнительно, о причастности российских войск к "многочисленным нарушениям законов войны, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечества".
Директор HRW в Европе и Центральной Азии Георгий Гогия назвал вероятные зверства России "отвратительными, незаконными и жестокими".
Зверства россиян в Киевской области: главное
- Часть Киевской области почти месяц находилась под оккупацией российских военных, которые убивали, пытали и насиловали местное население. В общей сложности жертвами оккупантов стали более 1 200 мирных людей.
- В начале мая Службе безопасности Украины удалось установить личности почти 900 оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области. Нескольким русским солдатам и офицерам уже объявили подозрение. В частности, уже есть первые приговоры – шесть российских военнопленных уже получили сроки от 8 до 15 лет.
- Уже после деоккупации региона люди стали сами сообщать о зверствах россиян. Так, на горячую линию по оказанию психологической поддержки поступило более 400 звонков с историями сексуального насилия россиян. Об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова в конце апреля.
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