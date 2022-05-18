Российские войска казнили и пытали украинцев на Севере, – HRW

Human Rights Watch утверждает, что российские войска проводили казни и пытки на севере Украины.

Организация защищает права людей в 100 странах, освещая нарушения и привлекает виновных к ответственности. Они обнародовали соответствующий отчет в среду, 18 мая.

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Они провели исследования и задокументировали ряд вероятных преступлений против мирного населения. В частности, в Киевской и Черниговской областях на севере Украины.

Нашла тело сына после казни

Среди свидетельств, собранных HRW, были и рассказы 66-летней Анастасии Андреевны из Киевской области. Она рассказала, что нашла тело своего взрослого сына в сарае после того, как его, очевидно, казнили.

Он лежал в позе зародыша, подложив руки под голову, а пиджак накинул на плечи,

– рассказала женщина.

Организация также имеет свидетельства жителей села, которые утверждали, что они были среди 350 человек, которых 28 дней содержали в тесном и сыром подвале в Ягодном, что вблизи Чернигова. Остальных жителей села убили российские оккупанты.

Задокументированные преступления россиян

Так, команда HRW посетила этот район в апреле и мае 2022 года. Они опросили 65 человек, в том числе семей погибших и людей, которые сказали, что они были задержаны и их подвергали пыткам российские военные.

В общем, там отметили, что начали расследовать:

22 очевидные казни без чрезвычайных обстоятельств;

9 других незаконных убийств;

6 возможных насильственных исчезновений;

7 случаев пыток.

Считается, что русские войска совершили преступления в феврале и марте, так как они контролировали большую часть территории.

Также организации удалось собрать вещественные доказательства, дополнительно, о причастности российских войск к "многочисленным нарушениям законов войны, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечества".

Директор HRW в Европе и Центральной Азии Георгий Гогия назвал вероятные зверства России "отвратительными, незаконными и жестокими".

Зверства россиян в Киевской области: главное

Часть Киевской области почти месяц находилась под оккупацией российских военных, которые убивали, пытали и насиловали местное население. В общей сложности жертвами оккупантов стали более 1 200 мирных людей.

В начале мая Службе безопасности Украины удалось установить личности почти 900 оккупантов, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области. Нескольким русским солдатам и офицерам уже объявили подозрение. В частности, уже есть первые приговоры – шесть российских военнопленных уже получили сроки от 8 до 15 лет.

Уже после деоккупации региона люди стали сами сообщать о зверствах россиян. Так, на горячую линию по оказанию психологической поддержки поступило более 400 звонков с историями сексуального насилия россиян. Об этом сообщила омбудсменка Людмила Денисова в конце апреля.

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