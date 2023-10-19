Об этом на форуме под эгидой Атлантического совета рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. По его словам, на месте Украины раньше могла быть и Эстония. Однако Украина взяла на себя серьезный удар со стороны России.

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"Украинцы воюют вместо нас"

В 2016 – 2017 годах, когда Маргус Тсахкна возглавлял Министерство обороны Эстонии, правительство страны фиксировало постоянное присутствие российских военных вблизи границы. Речь идет о примерно 120-тысячной группировке.

Они находились в готовности к действиям в течение 24 часов, вопрос был только в том, отдаст ли Путин такой приказ или нет... Мы были готовы и не боялись,

– подчеркнул Маргус Тсахкна.

Политик пояснил, что значительная поддержка, которую Эстония оказывает Украине, идет с пониманием, что вооруженные силы Украины отбиваются от россиян за них. Сейчас такой угрозы для Эстонии практически нет.

"Их (российских военных – 24 Канал) послали в Украину, и большинство из них уже просто не существуют, они мертвы. Вместо нас от них избавились украинцы… Украинцы на самом деле воюют сейчас за нас — и вместо нас", – отметил министр.

Министр подчеркнул, что для Эстонии полномасштабная война России против Украины несет экзистенциальную угрозу. К тому же это станет определяющим моментом для будущего трансатлантической безопасности. На этом фоне, отметил Тсахкна, мир должен помочь Украине победить Россию до конца. И, наконец, дать Украине стать членом как Евросоюза, так и НАТО.

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