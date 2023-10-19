Про це на форумі під егідою Атлантичної ради розповів міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. За його словами, на місці України раніше могла бути й Естонія. Однак Україна взяла на себе серйозний удар з боку Росії.

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"Українці воюють замість нас"

У 2016 – 2017 роках, коли Маргус Тсахкна очолював Міністерство оборони Естонії, уряд країни фіксував постійну присутність російських військових поблизу кордону. Мовиться про близько 120-тисячне угруповання.

Вони перебували в готовності до дій протягом 24 годин, питання було тільки в тому, чи віддасть Путін такий наказ, чи ні... Ми були готові та не боялися,

– підкреслив Маргус Тсахкна.

Політик пояснив, що значна підтримка, яку Естонія надає Україні, йде з розумінням, що Збройні сили України відбиваються від росіян за них. Зараз такої загрози для Естонії фактично немає.

"Їх (російських військових – 24 Канал) послали до України, і більшість з них вже просто не існують, вони мертві. Замість нас їх позбулися українці… Українці насправді воюють зараз за нас — і замість нас", – наголосив міністр.

Міністр підкреслив, що для Естонії повномасштабна війна Росії проти України несе екзистенційну загрозу. До того ж це буде визначальним моментом для майбутнього трансатлантичної безпеки. На цьому тлі, відзначив Тсахкна, світ має допомогти Україні перемогти Росію остаточно. І зрештою, дати Україні стати членом як Євросоюзу, так і НАТО.

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