Российские войска нанесли 35 авиаударов по "Азовстали": под завалами оказались гражданские

Только за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 35 авиаударов по "Азовстали" в Мариуполе. Поэтому мирные жители, которые там прячутся от обстрелов, оказались под завалами.

Из-за атак загорелся один из цехов завода. Более того, пострадали мирные жители, которым сейчас оказывают помощь наши военные.

Заметьте Оккупанты в Мариуполе взламывают все уцелевшие дома и разграбляют имущество людей

Азовцы оказывают помощь гражданским

Полк "Азов" сейчас пытается помочь всем мирным жителям, оказавшимся под завалами на "Азовстали". Медицинскую помощь пострадавшим также оказывают наши бойцы.

Наши воины прилагают все усилия, чтобы помочь мирным жителям.

Последствия авиаударов по "Азовстали": смотрите видео

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