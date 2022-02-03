Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Польши, а сейчас евродепутат Радослав Сикорский. Политик отметил, что общался с польскими генералами о ситуации в Украине.
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Российские войска не приведены в боевую готовность, – Сикорский
Польские военные говорят, что российские войска хоть и скучены у ваших границ, но не приведены в боевую готовность. Однако их войска рядом, совсем недалеко от Харькова, а дальше неподалеку – Днепр,
– сказал Сикорский.
Экс-глава МИД считает, что главная цель и идея России – запугивание Украины. Москва более всего хочет добиться смены украинской власти и выполнения минских соглашений.
Россия может "откустить кусок" территории
Предоставить Донбассу вето относительно решений всего государства. Но если нет – то, возможно, откусить кусок территории. Все же мы не можем читать мысли Путина,
– рассказал евродепутат.
Отметим, что ранее польское правительство приняло решение оказать военную помощь Украине. Варшава направит в Украину ПЗРК Piorun.
Больше об этом здесь Правительство Польши поддержало предоставление помощи Украине и выбрало вид вооружения
Войска России вблизи украинской границы: последние новости
- Как сообщил министр обороны Алексей Резников, у границ Украины по состоянию на 3 февраля сосредоточено 115 тысяч российских военных.
- Войска России расположились в прилегающих к Украине российских регионах, на территории Беларуси, на временно оккупированном Донбассе, в Крыму.
- Также, по информации СМИ, Россия перебрасывает патрульные катера в Азовское море.
- В украинском Минобороны утверждают, что направили запросы о военной помощи другим странам.