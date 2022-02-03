Об этом сообщил бывший министр иностранных дел Польши, а сейчас евродепутат Радослав Сикорский. Политик отметил, что общался с польскими генералами о ситуации в Украине.

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Российские войска не приведены в боевую готовность, – Сикорский

Польские военные говорят, что российские войска хоть и скучены у ваших границ, но не приведены в боевую готовность. Однако их войска рядом, совсем недалеко от Харькова, а дальше неподалеку – Днепр,

– сказал Сикорский.

Экс-глава МИД считает, что главная цель и идея России – запугивание Украины. Москва более всего хочет добиться смены украинской власти и выполнения минских соглашений.

Россия может "откустить кусок" территории

Предоставить Донбассу вето относительно решений всего государства. Но если нет – то, возможно, откусить кусок территории. Все же мы не можем читать мысли Путина,

– рассказал евродепутат.

Отметим, что ранее польское правительство приняло решение оказать военную помощь Украине. Варшава направит в Украину ПЗРК Piorun.

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Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.

К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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