Российские войска несут неожиданно большие потери

На ночь с 26 на 27 февраля ситуация выглядят примерно следующим образом: нападением России на Украину возмущена большая часть человечества.

Запад с каждым днем готов идти все дальше в разрыве любых отношений с Россией и введении все новых санкции, масштаб которых уже далеко превосходит то, что было объявлено до начала операции (это связано, в частности, с тем масштабом сочувствия Украине в мире, который мы наблюдаем); замораживание активов Центрального Банка не оставляет россиянам шансов на "победу", только на поражение, пусть даже при побежденной Украине;

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наступление российских войск резко затормозилось в субботу и войска несут неожиданно большие потери, весьма вероятно, это связано с тем, что ни солдаты, ни командование не были готовы к тому, что операция такого масштаба будет начата, считая приготовления к ней лишь демонстрацией силы, и не были готовы к тому уровню сопротивления, который встретили.

Все это, однако, увеличивает вероятность дальнейшего ухудшения ситуации в ближайшие двое суток. Так как технологичный и малокровный блицкриг провалился, войска могут постараться принудить к неизбирательному применению всей огневой мощи, а в России попробовать ввести тотальную цензуру и расширить репрессии против несогласных, чтобы скрыть масштабы потерь в ходе "миротворческой специальной операции".

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Катастрофа будет разрастаться

Испытывая и чувство вины перед Украиной за неспровоцированную агрессию, и колоссальное сочувствие к страданиям ее жителей, и сострадание к ее людскими потерями, невозможно уйти то же время от горя потерь с российской стороны, от сострадания к этим несчастным парням, неожиданно для себя находящим смерть на этой бессмысленной войне, к их родным, матерям, отцам и женам.

Эта война должна быть остановлена. Она не несет ничего, кроме смертей, не несет ничего России, кроме развала экономики и позора. Она начата под вымышленными предлогами, потому что не было и нет в Украине ни украинского нацизма, ни геноцида.

Их нет, потому что, вопреки кремлевской доктрине, в Украине, конечно, есть и совсем украинцы-западенцы, и почти совсем русские, но большинство в ней составляют люди, находящиеся где-то между и связанные кровными и жизненными узами с теми, кто находится ближе к тому и другому полюсу.

Эта война должна быть немедленно остановлена. Потому что каждый день ее несет смерть и страдания и Украине, и России. И потому что каждый ее день несет России политическое и экономическое разрушение. Не видеть этого сегодня – значит не видеть уже ничего.

Война должна быть остановлена, и остановлена она должна быть россиянами, Россией. Чтобы избежать полной катастрофы.

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