Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне: двое пассажиров тяжело ранены

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Известно, что оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне. В результате атаки ранения получили пассажиры.

Россияне не дают покоя Херсону и области. Они регулярно обстреливают регион, терроризируя мирное население. К сожалению, утром 19 сентября враг снова атаковал сам Херсон.

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Обстреляли троллейбус

Как отметил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, ранения получили два пассажира троллейбуса. Речь идет о мужчинах в возрасте 33 и 57 лет. По имеющейся информации, их госпитализировали. Пострадавшим проводят обследование и оказывают необходимую медицинскую помощь.



В результате атаки пострадали двое пассажиров троллейбуса / Фото Прокудина​

Россияне обстреляли троллейбус в Херсоне: смотрите видео

Детальнее о ситуации рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. По его словам, оккупанты обстреляли Корабельный район в 09:35. На улице Нефтяников они попали в троллейбус №9. Он отметил, что рядом находился старший сержант полиции, погибший в результате атаки.



Враг попал в троллейбус на улице Нефтяников / Фото Мрочка​

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что в результате артиллерийских обстрелов Херсона погиб 49-летний сержант полиции. Он выразил соболезнования семье погибшего полицейского.



Россияне попали в троллейбус с пассажирами / Фото Игоря Клименко​

Что касается потерпевших, то они тяжело ранены. Артиллерия оккупантов изуродовала троллейбус.

В результате обстрела также загорелось складское здание. Спасатели ликвидируют пожар площадью около 1000 квадратных метров.

Обратим внимание, что накануне в Херсонской области увеличили комендантский час. С понедельника 18 сентября она продлится 10 часов –Решение о ее продлении было принято в Радио обороны области. Это значит, что без уважительных причин в настоящее время быть на улицах населенных пунктов строго запрещено.