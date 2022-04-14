Российские войска обстреляли Золочевскую общину с вертолетов – двое детей ранены
Источник:Суспільне Харків
Российские войска обстреляли Золочевскую общину Харьковской области с вертолетов. В результате атаки ранены двое детей.
Соответствующую информацию обнародовал глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Он подчеркнул, что в обстрелянных населенных пунктах уничтожено по меньшей мере 4 здания.
Читайте также Окрестность Городни на Черниговщине обстреляли оккупанты
Коваленко рассказал, что взрывы прогремели до обеда.
Очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия,
– рассказал глава общины.
После этого обстреляли Одноробовку – село общины практически на границе с Россией.
Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных дома,
– сообщил Коваленко.
Также под обстрелы попала соседняя Александровка, куда залетели 2 российских вертолета, которые начали бить по гражданским объектам. В результате обстрела ранены двое детей – школьники 9 и 11 лет. Сообщается, о попадании обломков в шею и бедра. Пострадавшие находятся в больнице.
Обратите внимание – потери врага по состоянию на 14 апреля