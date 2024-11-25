Россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области: обновление карты от DeepState

Российские войска оккупировали села Екатериновка и Юрьевка в Донецкой области. Также враг продвинулся возле ряда населенных пунктов на Харьковщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленную карту от аналитиков DeepState. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается самой сложной.

Читайте также Под наибольшей угрозой – два ключевых на Востоке города: карта боев на 24 ноября

Как изменилась линия фронта 25 ноября

В DeepState сообщили, что враг продолжает продвижение в Донецкой области: там россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку. Отмечается, что вражеские войска продвинулись возле Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово.

Что происходит в районе Курахово: смотрите на карте

К сожалению, российская оккупационная армия продвинулась также на Харьковщине, в частности у населенных пунктов Новомлинск и Стельмаховка.

Россияне продвигаются на Харьковщине: карта от DeepState

К слову, ранее в Силах обороны Юга рассказали, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на юге Донецкой области. В частности на Приднепровском направлении оккупанты ведут разведку боем, чтобы выявить позиции украинских военных и подготовиться к наступлению.