Россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку в Донецкой области: обновление карты от DeepState
Российские войска оккупировали села Екатериновка и Юрьевка в Донецкой области. Также враг продвинулся возле ряда населенных пунктов на Харьковщине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обновленную карту от аналитиков DeepState. Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается самой сложной.
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В DeepState сообщили, что враг продолжает продвижение в Донецкой области: там россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку. Отмечается, что вражеские войска продвинулись возле Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово.
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К сожалению, российская оккупационная армия продвинулась также на Харьковщине, в частности у населенных пунктов Новомлинск и Стельмаховка.
Россияне продвигаются на Харьковщине: карта от DeepState
К слову, ранее в Силах обороны Юга рассказали, что российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на юге Донецкой области. В частности на Приднепровском направлении оккупанты ведут разведку боем, чтобы выявить позиции украинских военных и подготовиться к наступлению.