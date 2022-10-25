Об этом 24 каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. По его мнению, судя по сообщениям из Москвы, в Кремле идет дискуссия по уходу с правого берега Херсонщины.

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Он объяснил, что с военной точки зрения и даже российские военные отстаивают позицию, что нужно оттуда выходить.

Это ведь может быть оперативным котлом для оккупантов, ведь это отделенная территория, а позади – река Днепр, на которой разбиты мосты и переправы. Так что эту группировку будет трудно обеспечить,

– отметил Попович.

По его словам, там собрана достаточно сильная группировка россиян, и еще летом туда по приказу Путина начали перебрасывать регулярные и кадровые войска, которые потом должны были идти наступлением на Николаев, а затем захватить – Одессу.

Военный эксперт добавил, что контрнаступление ВСУ разрушило планы оккупантов и теперь в Кремле стоит острый вопрос – отвести войска с правобережья Хероснщины.

Но для Путина эта идея неприемлема, поэтому он приказывает держаться до последнего. И этим объясняется контраверсийность – с одной стороны россияне эвакуируются с правобережья, а с другой – перебрасывают туда мобилизованных и укрепляют линию обороны.

– заявил Попович.

Он считает, что сценарий такой – Россия оставит мобилизованных на позициях, а кадровых военных отведут на левый берег, но не в целом.

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"То есть войска там останутся – там будут либо мобилизованные, либо увеличено количество кадровых военных. Но войска там точно останутся и будут держать оборону. Пока именно на это результат", – добавил эксперт.

Кстати, по данным Института изучения войны, оккупантские войска продолжают минировать мосты и переправы в разных местах Николаева и Херсонщины. Кроме того, враги создают там пути отступления.

Несмотря на это, российские войска еще не начинали полноценный выход из области. В ISW предполагают, что ВСУ отвоюют верхнюю часть Херсонской области до конца 2022 года.