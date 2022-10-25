Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. На його думку, судячи з повідомлень з Москви, в Кремлі йде дискусія щодо відходу з правого берега Херсонщини.

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Він пояснив, що з військової точки зору і навіть російські військові відстоюють позицію, що треба звідти виходити.

Адже це може бути оперативним котлом для окупантів, адже це відокремлена територія, а позаду – річка Дніпро, на якій розбиті мости та переправи. Тож, це угруповання буде важко забезпечити,

– зазначив Попович.

За його словами, там зібрано доволі сильне угрупування росіян, і ще влітку туди за наказом Путіна почали перекидати регулярні та кадрові війська, які потім мали йти наступом на Миколаїв, а потім – захопити Одесу.

Військовий експерт додав, що контрнаступ ЗСУ зруйнував плани окупантів і тепер в Кремлі стоїть гостре питання – відвести війська з правобережжя Хероснщини.

Але для Путіна ця ідея неприйнятна, тому він віддає наказ триматися до останнього. І цим пояснюється контраверсійність – з одного боку росіяни евакуюються з правобережжя, а з іншого – перекидають туджи мобілізованих і зміцнюють лінію оборони,

– заявив Попович.

Він вважає, що сценарій такий – Росія залишить мобілізованих на позиціях, а кадрових військових відведуть на лівий берег, але не загалом.

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"Тобто війська там залишаться – там будуть чи мобілізовані, чи збільшена кількість кадрових військових. Але війська там точно залишаться і будуть тримати оборону. Поки саме на це результат", – додав експерт.

До слова, за даними Інституту вивчення війни, окупантські війська продовжують мінувати мости й переправи у різних місцях Миколаєва та Херсонщини. Крім того, вороги створюють там шляхи відступу.

Попри це, російські війська ще не починали повноцінний вихід з області. В ISW припускають, що ЗСУ відвоюють верхню частину Херсонщини до кінця 2022 року.