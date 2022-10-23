Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він наголосив, що там для оборони зручна позиція.

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За його словами, росіянам достатньо перейти водну перепону і там триматися, адже ЗСУ штурмувати річку Дніпро буде дуже важко, майже нереально.

Тому там окупантам не треба навіть сильно окопуватися. Їм треба більше укріплюватися в бік Нової Каховки, бо там ЗСУ набагато простіше буде пройти через дамбу. Там буде штурмувати реалістичніше, ніж біля Херсону

– пояснив Нарожний.

На його думку, росіяни будуть концентрувати свої сили біля Каховки і триматимуть там оборону, очікуючи на штурм ЗСУ.

Яке головне завдання окупантів

За його словами, у росіян на Херсонщині ще є шляхи постачання. Зокрема, вони переправляють все баржами, човнами та вертольотами. Але, він каже, що це сльози в порівнянні з тим, що їм треба, аби утримувати оборону.

В окупантів зараз головне завдання – протриматися якийсь час, щоб найбільш боєздатні військові відійшли. Тому вони кидають "чмобіків" та всіх, кого можна,

– відповів Нарожний.

Він додав, що в таку погоду зараз дуже важко наступати, колесна чи гусенична техніка може забуксувати, там незручний рельєф, тому звільнення Херсону може зайняти місяць – два, проте точно окупанти втриматися там не зможуть.

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Військовий експерт наголосив, що росіяни підсилюють напрямок Мелітополя з Запоріжжя, адже ЗСУ навряд чи будуть штурмувати Дніпро після звільнення Херсону. Бо це, на його думку, буде безглузда операція.

Нарожний пояснив, що в такому випадку ЗСУ отримають дуже незручну позицію.

Якщо ми перейдемо Дніпро, то в нас попереду буде ворог, позаду буде водна перепона, через яку важко буде постачати боєприпаси та поповнення особового складу. Це буде "самогубство",

– зазначив він.

Експерт припустив, що звільняти території ЗСУ будуть із напрямку Мелітополя.

Він додав, що наразі з правобережжя Херсонщини окупанти виводять більш боєздатні та укомплектовані підрозділи, натомість кидають туди "гарматне м'ясо" – мобілізованих, які будуть прикривати їх відхід.

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