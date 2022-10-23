Про це 24 каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він наголосив, що там для оборони зручна позиція.
До теми ЗСУ продовжують сунути лінію фронту на Херсонщині, – Гуменюк
За його словами, росіянам достатньо перейти водну перепону і там триматися, адже ЗСУ штурмувати річку Дніпро буде дуже важко, майже нереально.
Тому там окупантам не треба навіть сильно окопуватися. Їм треба більше укріплюватися в бік Нової Каховки, бо там ЗСУ набагато простіше буде пройти через дамбу. Там буде штурмувати реалістичніше, ніж біля Херсону
– пояснив Нарожний.
На його думку, росіяни будуть концентрувати свої сили біля Каховки і триматимуть там оборону, очікуючи на штурм ЗСУ.
Яке головне завдання окупантів
За його словами, у росіян на Херсонщині ще є шляхи постачання. Зокрема, вони переправляють все баржами, човнами та вертольотами. Але, він каже, що це сльози в порівнянні з тим, що їм треба, аби утримувати оборону.
В окупантів зараз головне завдання – протриматися якийсь час, щоб найбільш боєздатні військові відійшли. Тому вони кидають "чмобіків" та всіх, кого можна,
– відповів Нарожний.
Він додав, що в таку погоду зараз дуже важко наступати, колесна чи гусенична техніка може забуксувати, там незручний рельєф, тому звільнення Херсону може зайняти місяць – два, проте точно окупанти втриматися там не зможуть.
Нарожний розповів про наступ ЗСУ на Херсонщині та відхід окупантів: відео
Військовий експерт наголосив, що росіяни підсилюють напрямок Мелітополя з Запоріжжя, адже ЗСУ навряд чи будуть штурмувати Дніпро після звільнення Херсону. Бо це, на його думку, буде безглузда операція.
Нарожний пояснив, що в такому випадку ЗСУ отримають дуже незручну позицію.
Якщо ми перейдемо Дніпро, то в нас попереду буде ворог, позаду буде водна перепона, через яку важко буде постачати боєприпаси та поповнення особового складу. Це буде "самогубство",
– зазначив він.
Експерт припустив, що звільняти території ЗСУ будуть із напрямку Мелітополя.
Він додав, що наразі з правобережжя Херсонщини окупанти виводять більш боєздатні та укомплектовані підрозділи, натомість кидають туди "гарматне м'ясо" – мобілізованих, які будуть прикривати їх відхід.
Яка ситуація зараз на Херсонщині: головне
- Україна продовжує звільняти населені пункти на Херсонщині один за одним. За оцінками західних військових аналітиків, ЗСУ можуть відтіснити фронт до Дніпра вже найближчим часом.
- Водночас у ЗСУ зазначають, що до Херсона нашим військовим не так уже й багато залишилося. Але треба зрозуміти, що у них попереду ще вдосталь роботи.
- Депутат Херсонської облради, військовослужбовець ТрО Сергій Хлань заявив, що у росіян немає ресурсів, щоб довго утримувати місто в окупації. Через проблеми з логістикою вуличних боїв за Херсон не буде.
- Останніми днями росіяни вивозять живу силу та техніку з правого берега Херсонщини. В ОК "Південь" підтвердили, що окупанти панічно проводять переформатування підрозділів.