Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он подчеркнул, что там для обороны удобная позиция.

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По его словам, россиянам достаточно перейти водное препятствие и там держаться, ведь ВСУ штурмовать реку Днепр будет очень тяжело, почти нереально.

Поэтому там оккупантам не нужно даже сильно окапываться. Им нужно больше укрепляться в сторону Новой Каховки, потому что там ВСУ гораздо проще будет пройти через дамбу. Там штурмовать будет более реалистично, чем возле Херсона,

– объяснил Нарожный.

По его мнению, россияне будут концентрировать свои силы возле Каховки и будут держать там оборону, ожидая штурма ВСУ.

Какая главная задача оккупантов

По его словам, у россиян в Херсонской области еще есть пути поставок. В частности, они переправляют все баржами, лодками и вертолетами. Но он говорит, что это слезы по сравнению с тем, что им нужно, чтобы удерживать оборону.

В оккупантов сейчас главная задача – продержаться какое-то время, чтобы наиболее боеспособные военные отошли. Поэтому они бросают "чмобиков" и всех, кого можно,

– ответил Нарожный.

Он добавил, что в такую погоду сейчас очень тяжело наступать, колесная или гусеничная техника может забуксовать, там неудобный рельеф, поэтому освобождение Херсона может занять месяц-два, однако точно оккупанты удержаться там не смогут.

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Военный эксперт подчеркнул, что россияне усиливают направление Мелитополя из Запорожья, ведь ВСУ вряд ли будут штурмовать Днепр после освобождения Херсона. Потому что это, по его мнению, будет нелепая операция.

Он пояснил, что в таком случае ВСУ получат очень неудобную позицию.

Если мы перейдем Днепр, то у нас впереди будет враг, позади будет водная преграда, по которой трудно будет поставлять боеприпасы и пополнение личного состава. Это будет "самоубийство",

– отметил он.

Эксперт предположил, что освобождать территории ВСУ будут из направления Мелитополя.

Он добавил, что сейчас с правобережья Херсонщины оккупанты выводят более боеспособные и укомплектованные подразделения, вместо этого бросают туда "пушечное мясо" – мобилизованных, которые будут прикрывать их отход.

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