Враг продвинулся в Донецкой и Сумской областях: DeepState обновили карту
- Российские войска продолжают штурмы, оккупантам удалось продвинуться в Донецкой и Сумской областях.
- По данным аналитиков DeepState, враг продвинулся возле Яблоновки, Гродовки, Комара, в Запорожье и Федоровке.
Российская оккупационная армия продолжает атаки и штурмы вдоль фактически всей линии фронта. К сожалению, врагу удалось продвинуться возле пяти населенных пунктов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Читайте также Россияне продвинулись по важной трассе в Донецкой области: обзор фронта от ISW
Как изменилась линия фронта
Поздно вечером в понедельник, 16 июня, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. Согласно их данным, российские войска продвинулись в Донецкой и Сумской областях.
Враг продвинулся возле Яблоновки, Гродовки, Комара, в Запорожье и Федоровке,
– говорится в сообщении.
Вражеская армия имела успех вблизи Яблоновки на Сумщине: смотрите на карте
Россияне продвинулись возле Гродовки в Донецкой области: показываем на карте
Оккупанты продвигаются вблизи Комара: смотрите на карте
Враг продвинулся в селе Запорожье в Донецкой области: показываем на карте
Российские войска имели успех в Федоровке в Донецкой области: смотрите на карте
К слову, ранее в DeepState также рассказали о строительстве оборонительных сооружений на границе Днепропетровской и Донецкой областей.
Аналитики отметили, что эффективность продемонстрировали, в первую очередь, инженерные заграждения, которые позволяют задержать врага и осуществлять поражение по нему в процессе преодоления таких заграждений.