Россияне продвинулись возле 4 поселков в Запорожской и Донецкой областях: карта DeepState

В Украине продолжаются 1182 сутки полномасштабного российского вторжения, вдоль всей линии фронта идут бои. К сожалению, российские войска имели успехи возле нескольких населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой DeepState.

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Где продвинулись российские войска

Днем во вторник, 20 мая, аналитики DeepState обновили карту боевых действий. Согласно их данным, российская оккупационная армия продвинулась в Донецкой и Запорожской областях.

Враг продвинулся возле Новодаровки, Зеленого Поля, Елизаветовки и Нового Поля,

– говорится в сообщении.

Оккупанты продвинулись вблизи Новодаровки: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Зеленого Поля: смотрите на карте

Вражеская армия имела успех вблизи Елизаветовки: смотрите на карте

Россияне продвинулись возле Нового Поля: смотрите на карте

Напомним, в целом в течение суток 19 мая на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений.

В Генштабе ВСУ сообщили, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 59 авиационных ударов, сбросил 117 управляемых авиационных бомб, использовал 2882 дрона-камикадзе. Также враг совершил 5366 артиллерийских обстрелов, в частности 157 – из реактивных систем залпового огня.