О ситуации в Луганской области рассказал глава региона Сергей Гайдай в эфире одного из телеканалов. Они решили снова переправляться через реку Северский Донец, сообщает 24 канал.

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Российские кафиры снова планируют форсировать реку Северский Донец, чтобы создать плацдарм для наступления,

– сообщил Гайдай.

При этом все помнят легендарную Белогоровку. В этом селении русские захватчики уже строили понтонные переправы, чтобы пересечь эту реку для наступления. Делали это постоянно в одном и том же месте.

Вооруженные Силы Украины их, конечно, разбивали их каждый раз. Поэтому Белогоровку уже начали называть второй Чернобаевкой. По данным американского Института изучения войны, там погибли около 400 российских оккупантов.

"Держим кулаки за сериал "Белогоровка", – иронизирует Гайдай.

Боевые действия в Луганской области

Российские оккупационные войска безжалостно уничтожают все на своем пути в этом регионе. Луганская область сейчас является плацдармом для упорных боевых действий врага. При этом регион противится враждебной оккупации в местах, где еще остались люди. Ведь русские военные устроили настоящий террор на временно оккупированных украинских территориях. Поэтому на Луганщине люди начали расклеивать открытки с ненавистью к оккупантам.

А в Институте изучения войны сообщали, что темпы наступления российских кафиров на Северодонецком направлении стали менее интенсивными. Такое могло случиться по нескольким причинам. Они не могут продвигаться потому, что могли исчерпать все свои силы, или сейчас перегруппировываются, чтобы со временем возобновить наступление.

Их предыдущие так называемые успехи и прорывы тоже стоят на месте и не продвигаются. Например, в разведке Великобритании отметили, что вблизи Попасной прогресс армии страны-агрессорки застопорился. Но это вынуждает россиян выбирать новое направление для удара. Теперь свои силы они могут быть направлены на Северном направлении.

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