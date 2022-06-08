Про ситуацію в Луганській області розповів очільник регіону Сергій Гайдай у ефірі одного з телеканалів. Вони надумали знову переправлятись через річку Сіверський Донець, повідомляє 24 канал.

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Російські окупанти знову планують форсувати річку Сіверський Донець, щоб створити плацдарм для наступу,

– повідомив Гайдай.

При цьому всі пам'ятають легендарну Білогорівку. У цьому селищі російські загарбники вже будували пантонні переправи, щоб перетнути цю річку для наступу. Робили це постійно в одному й тому ж місці.

Збройні Сили України їх звісно ж розбивали їх кожного разу. Через це Білогорівку вже почали називати другою Чорнобаївкою. За даними американського Інституту вивчення війни, там загинуло близько 400 російських окупантів.

"Тримаємо кулаки за серіал "Білогорівка", – іронізує Гайдай.

Бойові дії на Луганщині

Російські окупаційні війська безжально знищують все на своєму шляху в цьому регіоні. Луганська область зараз є плацдармом для запеклих бойових дій ворога. При цьому регіон опирається ворожій окупації в тих місцях, де ще залишились люди. Адже російські військові влаштували справжній терор на тимчасово окупованих українських територіях. Через це на Луганщині люди почали розклеювати листівки з ненавистю до окупантів.

А в Інституті вивчення війни повідомляли, що темпи наступу російських окупантів на Сєвєредонецькому напрямку стали менш інтенсивними. Таке могло трапитися з кількох причин. Вони не можуть просуватись тому що могли вичерпати всі свої сили, або ж зараз перегруповуються, щоб з часом поновити наступ.

Їхні попередні так звані успіхи та прориви також стоять на місці й не просуваються. Напиклад, у розвідці Великої Британії зазначили, що поблизу Попасної прогрес армії країни-агресорки застопорився. Але це змушує росіян обирати новий напрямок для удару. Тепер свої сили вони можуть спрямувати на Північному напрямку.

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