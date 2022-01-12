Российские войска у границ Украины и на Донбассе: создали интерактивную карту

Радио "Донбасс.Реалии" создало интерактивную карту российских войск у границ Украины, а также – на оккупированных территориях.

На карте собрали информацию о скоплении российских войск у границ. За основу взяли данные западных медиа, обнародованные с ноября 2021 года.

Заметьте "Тайная" помощь США позволит Украине лучше подготовиться к отражению российской агрессии

Кроме того, для создания карты использовали все локации тренировок и хранение оружия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, найденные за последние несколько лет.

Когда будут появляться новые данные, карту будут обновлять.

Также с карты можно перейти на:

публикации обо всех этих полигонах. Информацию о видах техники и вооружения, которые там хранятся;

спутниковые снимки, полученные западными медиа от компании Maxar Technologies;

видео переброски техники, которое люди публиковали в сети.

Интерактивная карта / Радио "Донбасс.Реалии"

Заявление Госдепа США

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман рассказала, что Россия не взяла на себя обязательства отвести войска от границ Украины. Однако страна-оккупант не отказывалась от возможности деэскалации ситуации.

Шерман заметила, что российскую позицию трудно понять. Россия имеет крупнейший военный контингент в Европе, но в то же время заявляет, что якобы чувствует угрозу от Украины.

Россия может устроить провокации возле Украины: смотрите видео