Российские войска ударили артиллерией по жилым домам в Гуляйполе
Источник:телеграмм Анатолия Куртева
Российские захватчики 28 мая совершили артиллерийские обстрелы по домам местных жителей Гуляйполя. Они получили значительные повреждения.
Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, кафиры продолжают сосредоточивать основные силы в районе Орехова и Гуляйполя и наращивают личный состав и вооружение в районе Васильевка – Пологи.
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Враг гнал по жилым домам
Враг снова попал по жилым домам мирного населения Гуляйполя. В результате удара в домах выбило окна и двери, повреждено шиферное покрытие на крышах. Разрушены придомовые территории, гаражи и другие хозяйственные постройки.
Двор разбил осколками и припаркованный на нем автомобиль. Сейчас известно о по меньшей мере одном травмированном человеке.
Российские войска ударили артиллерией по жилым домам в Гуляйполе / Фото телеграмму Запорожской ОВА
Обстрелы Запорожской области
28 мая российские бойцы прилетели в магазин и тюрьму. Основные силы захватчики сосредоточиваются в районах Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области.
В Орехове под обстрелы кафиров попала столовая для осужденных в тюрьме № 88 и автобус "БАЗ", принадлежащий местному жителю. В Преображенке россияне разрушили 2 дома и магазин, еще 6 домов повреждены.
В Малой Токмачке Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов ранения получил местный житель.
Как прошли сутки на Запорожье
Минувшие сутки враг обстреливал позиции наших войск по всей линии столкновения, в районе населенных пунктов:
- Гуляйпольского,
- Васильевского,
- Пологовского районов,
- а также Донецкой области.
Для того чтобы выявить системы огня украинских подразделений, противник проводил воздушную разведку и вел контрбатарейную борьбу. В свою очередь наши искусные и храбрые воины продолжают с честью выполнять свои боевые задания и дают оккупантам достойный отпор,
– сказал Куртев.
Вчера Силы обороны Запорожского края ликвидировали 7 единиц личного состава врага и еще 12 были ранены. Кроме того, наши бойцы уничтожили:
- 1 вражеский танк,
- 1 артиллерийская установка,
- 2 боевые бронированные машины,
- 3 беспилотника,
- 4 единицы автомобильной техники,
- 5 минометов.
Спасибо нашим самым стойким, сильным и крепким защитникам и защитницам за еще одно новое воскресное утро и за свободное Запорожье.
Наступление ВСУ на Юге
На Южнобужском направлении украинские военные совершили наступательные действия. Следовательно, кафиры заняли оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.
Теперь захватчики опрокидывают резервы на угрожающие направления. Чтобы восполнить потери, россияне привлекли снятое с хранения устаревшее вооружение и военную технику, в частности танками Т-62 и БМП-1.
Также они обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие.