Кремль хочет добиться хотя бы незначительных успехов перед утратой инициативы: анализ от ISW

Российские войска пытаются добиться хотя бы каких-либо успехов на фронте. Это происходит перед тем, как россияне лишатся инициативы на поле боя.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что, вероятно, всеобщее российское весеннее наступление приближается к кульминации. В ISW также рассказали, что происходит в Бахмуте и возле Авдеевки Донецкой области.

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Какая ситуация в Донецкой области

Российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и их окрестностях. Это произошло на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки.

По состоянию на 20 марта российские войска, вероятно, получили дополнительные позиции на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе от Бахмута между Богдановкой и Хромовым,

– считают аналитики.

По их словам, 19 марта украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали в направлении Бердичева, что в 10 километрах северо-западнее Авдеевки. Это указывает на то, что российские силы, вероятно, :

продвинулись к западу от Красногоровки – 9 километров к северу от Авдеевки;

захватили Степное – к западу от Красногоровки".

Также россияне, вероятно, могут увеличивать темп боевых действий севернее Авдеевки, чтобы создать условия для окружения города. Более того, для поддержки этих операций привлекают большее количество авиационных подразделений.

Зачем россияне увеличивают темпы наступления в районе Авдеевки

Аналитики считают, что увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки привело к значительным потерям. Более того, это, вероятно, есть ошибочной попыткой отвлечь украинские силы от других участков фронта.

ISW оценивает, что всеобщее российское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации, и российские силы, возможно, активизируют усилия, чтобы добиться даже незначительных успехов, прежде чем они потеряют инициативу в Украине,

– заявили специалисты.

Также они не наблюдали, чтобы российские силы разместили значительную боевую силу в окрестностях города Донецка. Маловероятно, что Россия сможет выдержать этот временный усиленный темп.

Кроме того, остается вероятно, что российское наступление может заставить Украину отступить из Бахмута и/или Авдеевки, хотя пока это не кажется вероятным.

Силы обороны объясняли ситуацию в Авдеевке

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский заявил 20 марта, что Авдеевка в ближайшее время может стать "вторым Бахмутом". Ведь россияне пытаются оцепить город.

Однако полковник предупредил, что не все так хорошо в российских подразделениях, атакующих на этом направлении. Там ведь россияне за сутки 19 марта потеряли ориентировочно три роты личного состава.

По данным Алексея Дмитрашкивского, штурмы Авдеевки однотипны и предсказуемы. Ведь россияне атакуют с одной и той же "посадки". Также враг в последние три дня использует последние резервы.