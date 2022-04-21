Российские войска на востоке готовятся к большому наступлению, – Институт изучения войны
Источник:Институт изучения войны
Россия ведет наступление на Донбассе, где украинские войска отражают их атаки. Однако враг готовит более масштабное наступление.
Оккупанты решили сосредоточиться на захвате Донбасса. Там они планируют продвижение. Бои идут в некоторых прифронтовых городах.
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Россия наращивает силы для большого наступления
Российские войска осуществляют большие штурмы при поддержке мощной авиации и артиллерии. При этом они продолжают наращивать логистические и командно-административные возможности, необходимые для масштабного наступления. Ведь оккупанты не добились никакого серьезного прорыва, а также не продемонстрировали никакой новой способности совершать несколько успешных одновременных наступлений.
Пока захватчикам удалось войти в прифронтовые города Рубежное и Попасная. А также добиться незначительного продвижения вокруг Изюма, но не обеспечили ни одного серьезного прорыва.
Оккупанты продолжают атаковать защитников Мариуполя. В этом городе они планируют 9 мая провести парад. Поэтому ради выполнения политической воли руководства готовы пойти на немалые жертвы в военном плане.
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