Российские войска возле украинских границ: Польша считает, что Путин проверяет Запад

Польша заявляет, что Россия, стягивая войска к украинским границам, проверяет реакцию мира. По мнению МИД страны, главный план Кремля в том, чтобы достичь цели без военных методов.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач говорит, что Москва готова использовать военные методы, если увидит слабость Запада. Он подчеркнул, что существует реальная угроза проведения операции возле украинской границы.

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Но Россия сначала проверяет потенциальную реакцию западного мира, распространяя различные теории. Москва смотрит, как отреагирует мир – испугается ли, отреагируют ли люди, поддержат ли люди правление в своей собственной стране,

– сказал Пшидач.

Относительно аннексии Крыма польский дипломат сказал, что многие западные политики хотели бы принятия статуса-кво. Также он отметил, что сейчас украинская армия в другом состоянии подготовки к военному давлению.

Что такое статус-кво Термин означает оставить все так, как есть. В международном праве термин используют, чтобы обозначить любое фактическое или правовое положение, которое существует или существовало в прошлом, и которое хотят сохранить. Одним из условий возвращения Украине контроля над Крымом может быть сохранение статус-кво для людей, которые там будут жить в этот момент.

Что известно о войсках России на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной. Об этом свидетельствуют фото со спутника, которые обнародовало издание Politico.

Официальные лица США и ЕС выражали обеспокоенность из-за накопления российских войск возле границ с Украиной. А западные СМИ писали и о потенциальном вторжении России на фоне усиления напряжения из-за мигрантов и поставок энергоносителей.

По мнению экспертов, цели Кремля не изменились. Одна из них – запугать Европу и оставить Украину один на один с врагом. Есть два момента, которые могут удержать президента России Владимира Путина от агрессии.

Как рассказывал капитан Андрей Рыженко, содержание почти 100-тысячной российской армии возле границы Украины стоит ориентировочно несколько миллионов долларов в сутки. Он считает, что это не слишком большие расходы.

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