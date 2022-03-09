Российские вражеские войска захватили здание СБУ в Херсоне
9 марта 2022 , 18:41Читати новину українською
Источник:РБК-Україна
Российские оккупанты уже 14 день продолжают показывать на какие зверства способны. Они убивают мирных людей, стреляют и бомбят дома.
Херсон с самого начала временной оккупации показывает врагам, что им здесь не рады. Люди выходят на митинги с украинской символикой.
К теме Херсонцы плевали на оккупантов и почтили память Кобзаря
Оккупанты в здании СБУ
В то же время, российские орки разрушают все, что захватывают на своем пути.
К примеру, теперь они зашли в здание СБУ в Херсоне. Оно уже имеет серьезные повреждения.
Российские войска в херсонском СБУ: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Вам будет интересно, что творят оккупанты в других городах: смотрите видео