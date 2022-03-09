Российские вражеские войска захватили здание СБУ в Херсоне

Российские оккупанты уже 14 день продолжают показывать на какие зверства способны. Они убивают мирных людей, стреляют и бомбят дома.

Херсон с самого начала временной оккупации показывает врагам, что им здесь не рады. Люди выходят на митинги с украинской символикой.

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Оккупанты в здании СБУ

В то же время, российские орки разрушают все, что захватывают на своем пути.

К примеру, теперь они зашли в здание СБУ в Херсоне. Оно уже имеет серьезные повреждения.

Российские войска в херсонском СБУ: смотрите видео

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