Херсон з самого початку тимчасової окупації показує ворогам, що їм тут не раді. Люди виходять на мітинги з українською символікою.
До теми Херсонці плювали на окупантів і вшанували пам'ять Кобзаря
Окупанти в будівлі СБУ
Водночас російські орки руйнують все, що захоплюють на своєму шляху.
Наприклад, тепер вони зайшли в будівлю СБУ в Херсоні. Та вже має серйозні пошкодження.
Російські війська в херсонському СБУ: дивіться відео
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