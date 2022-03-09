Херсон з самого початку тимчасової окупації показує ворогам, що їм тут не раді. Люди виходять на мітинги з українською символікою.

До теми Херсонці плювали на окупантів і вшанували пам'ять Кобзаря

Окупанти в будівлі СБУ

Водночас російські орки руйнують все, що захоплюють на своєму шляху.

Наприклад, тепер вони зайшли в будівлю СБУ в Херсоні. Та вже має серйозні пошкодження.

Російські війська в херсонському СБУ: дивіться відео



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