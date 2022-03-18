Российские захватчики не позволили провезти гумпомощь в город Изюм.
Оккупанты не позволили нам провести гуманитарную помощь по определенным "зеленым коридорам", в частности в город Изюм.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Сегодня в области было согласовано два "зеленых коридора" – город Изюм и Волчанск. Однако из-за врага в одно из направлений не удалось провезти гуманитарную помощь.
Мы решили сделать в населенных пунктах вблизи городов логистические центры, далее – доставлять самое необходимое жителям с помощью волонтеров.
– сказал Синегубов.
Он сообщил, что военная администрация Харьковской области работает в полном составе, чтобы обеспечить жизнедеятельность области и критической инфраструктуры.
Очередной раз спасибо всем, кто, несмотря на обстрелы, обеспечивает общины самым необходимым. Вы – Герои,
– сказал глава области.
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