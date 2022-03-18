Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
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Сьогодні в області було погоджено два "зелені коридори" – місто Ізюм та Вовчанськ. Проте через ворога в один із напрямів не вдалось провезти гуманітарну допомогу.
Ми вирішили зробити в населених пунктах поблизу міст логістичні центри, далі – доставляти найнеобхідніше жителям за допомогою волонтерів,
– сказав Синєгубов.
Він повідомив, що військова адміністрація Харківщини працює у повному складі, щоб забезпечити життєдіяльність області та критичної інфраструктури.
Черговий раз дякую всім, хто попри обстріли забезпечує громади найнеобхіднішим. Ви – Герої,
– сказав очільник області.
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