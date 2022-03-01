Российские захватчики обстреляли жилой дом в Василькове: есть погибшие
Источник:Наталья Баласинович
Войска Путина уже несколько дней бомбят город Васильков в Киевской области. В результате ракетных обстрелов разрушен 5-этажный жилой дом.
К сожалению, в доме находились люди. Об этом во время вечернего обращения сообщила глава города Наталья Баласинович.
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Что известно о жертвах
По имеющейся у меня информации, есть 2 погибших и 3 пострадавших,
– рассказала она.
Раненых доставили в больницу. Баласинович призвала людей оставаться в укрытиях, ведь это может сберечь жизнь.
Берегите себя, сохраняйте спокойствие. Это ужасное горе. У меня просто нет слов,
– добавила она.
В соседней Калиновке обстреляли частные дома
По информации соседней общины в поселке Калиновка, в результате ракетного удара россияне разрушили 3 частных дома. Информации о жертвах пока нет.