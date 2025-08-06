Видео, на котором зафиксированы тела российских военнослужащих возле Покровска, обнародовала третья бригада НГУ "Спартан". Это вызвало дискуссию об участии женщин в штурмовых действиях оккупантов.

Заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ Павел Гвозденко объяснил 24 Каналу, что большинство россиянок служат в тыловых подразделениях. В то же время иногда их бросают в пехотные и штурмовые группы, особенно когда России не хватает личного состава.

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Женщины на фронте в составе российских подразделений

Павел Гвозденко отметил, что кадры с женщинами среди погибших оккупантов у Покровска не стали неожиданностью. В российских войсках заметно присутствие женщин, которые обычно выполняют задачи в тылу, в подразделениях обеспечения и логистики.

Как правило, враг имеет много женщин-военнослужащих, которые служат преимущественно в тыловых подразделениях, в обеспечении. Но случаются ситуации, когда они участвуют в штурмах,

– рассказал заместитель командира спецподразделения "Тайфун" НГУ.

Он подчеркнул, что для российского командования нет принципиальной разницы, кого отправлять в бой. В случае необходимости на передовую могут попасть как мужчины, так и женщины.

Почему Россия отправляет женщин в штурмовые группы?

По словам Гвозденко, использование женщин в пехоте и штурмовых подразделениях может быть следствием дефицита личного состава и влияния российской пропаганды. Кремль, по его словам, не учитывает пол военных, когда стремится достичь поставленной цели.

Неважно для Путина, кто это будет – женщина или мужчина. Он и детей отправлял бы, и не волновался бы за это. Ему важен результат,

– подчеркнул офицер.

Он подчеркнул, что подобный подход демонстрирует готовность российского руководства жертвовать кем-либо ради выполнения боевых задач, не считаясь с потерями.

Почему в "Тайфуне" не подсчитывают количество женщин среди целей?

Гвозденко объяснил, что во время выполнения боевых задач экипажи дронов спецподразделения сосредоточены на поражении противника, а не на подсчете потерь или определении пола военных. Главная цель – уничтожить цель и перейти к следующей операции.

Один раз вылетел, попал в цель и дальше задача пилота запускать следующий дрон. Нам важно уничтожать цели, а не фиксировать их количество,

– отметил заместитель командира "Тайфуна".

Он добавил, что уровень подготовки пилотов позволяет уверенно подтверждать поражение без дополнительных проверок, даже если операция проводится без подсветки. Гвозденко отметил, что для "Тайфуна" главным остается эффективное выполнение боевой задачи, независимо от того, кто находится в рядах врага.