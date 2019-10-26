20:20
26 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин спасает африканцев. Почему в России боятся Джокера
      Вєсті Кремля
      19:51, сегодня
      Вести.UA. Жир: Почему Луценко поехал в Лондон. Как Азаров готовится к Хэллоуину
      Вєсті.UA
      17:57, сегодня
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Российские атомные подводные лодки вблизи Норвегии испытывают новое оружие

      171 Читати новину українською
      Атомные подводные лодки РФ испытывают новое оружие вблизи Норвегии
      Атомные подводные лодки РФ испытывают новое оружие вблизи Норвегии / southfront.org

      Российские многоцелевые атомные подводные лодки "Нижний Новгород" и "Псков" начали отработку задач глубоководных погружений в Норвежском море. Россия хочет испытать новое оружие.

      В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, россияне отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на штаб Северного флота России.

      К теме: "Зеленых человечков" Кремля обнаружили в Норвегии: все, что известно

      По мнению представителей штаба Северного флота РФ, испытания нового оружия в нейтральных водах Норвежского моря – обычная практика. Российские военные объясняют, что глубины Баренцева моря якобы не позволяют их подводным лодкам безопасно выполнять погружение на максимальную глубину.


      Норвежское и Баренцево море расположены рядом / карта wikipedia.org

      В Осло пока не отреагировали на российские маневры у берегов Норвегии.


      Российские атомные подводные лодки отправляются в Норвежское море / фото southfront.org

      Актуально: Россия разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии

      Что известно об активности российских военных в Норвегии?

      В конце сентября 2019 американские самолеты-разведчики на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген заметили спецназовцев РФ. Как сообщало норвежское издание AldriMer, специализирующееся на военной тематике, военные изучали главные инфраструктурные объекты и в целом розведовали местность.

      С чего все началось: "Зеленые человечки Кремля": в Норвегии заметили российских спецназовцев

      Службы разведки двух стран-союзниц Норвегии подтвердили: россиян на территорию страны перебросила специальная подводная лодка, предназначенная для выполнения секретных заданий.

      AldriMer со ссылкой на свои источники сообщает, что в операции принимали участие наемные военизированные формирования, которые уже известны НАТО "из-за событий в Крыму". Речь идет о российской нелегальной ППК "Вагнер".

      С чем это связывают?

      С военными учениями "Центр-2019", которые в августе-сентябре 2019 года в Баренцевом море проводила Россия. Но есть один момент – на материковой части Норвегии российские военные действуют под видом гражданских. И прибыли спецназовцы на архипелаг на субмарине, которая предназначена для тайной переброски сил на территорию противника.

      Коротко о реакции России и Норвегии

      Посольство России в Норвегии сразу же назвало публикацию AldriMer "фейком" и "грубой провокацией". Кроме того, ведомство считает это "частью работы по насаждению образа врага в лице России, которая ведется в Норвегии".

      В Министерстве обороны Норвегии российские учения назвали "тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа". Однако официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации не было. Хотя источник AldriMer убежден: норвежские власти хорошо знают о действиях российских военных в стране, в том числе и о незаконных.

      В марте 2019 года, а также в октябре-ноябре 2018 года Россию обвиняли в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО в Норвегии. Москва в свою очередь традиционно все отрицала.

      РФ также разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии. Американцы неподалеку, на территории Норвегии, уже построили систему радаров на заказ Норвежских служб безопасности. Она стала предметом споров между двумя странами. В мае 2019 году в Кремле заявили, что будут принимать контрмеры по системе из-за "угрозы безопасности России".

      blog_ava
      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      38350
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Водный транспорт Оружие Ядерная безопасность Новости России Норвегия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      сегодня , 19:00 Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      Злой Одессит 8249
      Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй
      сегодня , 16:01 Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінськй
      Антон Голобородько 204
      Как "МакДональдс" и "Сникерс" изменили взгляды советских людей
      сегодня , 16:00 Как "МакДональдс" и "Сникерс" изменили взгляды советских людей
      Максим Мирович 443
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сегодня , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1731
      Осень олигарха:Коломойский потерял преимущество в войне за "Приватбанк"
      сегодня , 08:00 Осень олигарха:Коломойский потерял преимущество в войне за "Приватбанк"
      Ярослав Голобородько 876
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук