Российские атомные подводные лодки вблизи Норвегии испытывают новое оружие

Российские многоцелевые атомные подводные лодки "Нижний Новгород" и "Псков" начали отработку задач глубоководных погружений в Норвежском море. Россия хочет испытать новое оружие.

В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, россияне отработают тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на штаб Северного флота России.

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По мнению представителей штаба Северного флота РФ, испытания нового оружия в нейтральных водах Норвежского моря – обычная практика. Российские военные объясняют, что глубины Баренцева моря якобы не позволяют их подводным лодкам безопасно выполнять погружение на максимальную глубину.



Норвежское и Баренцево море расположены рядом / карта wikipedia.org

В Осло пока не отреагировали на российские маневры у берегов Норвегии.



Российские атомные подводные лодки отправляются в Норвежское море / фото southfront.org

Актуально: Россия разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии

Что известно об активности российских военных в Норвегии?

В конце сентября 2019 американские самолеты-разведчики на материковой части Норвегии и на архипелаге Шпицберген заметили спецназовцев РФ. Как сообщало норвежское издание AldriMer, специализирующееся на военной тематике, военные изучали главные инфраструктурные объекты и в целом розведовали местность.

С чего все началось: "Зеленые человечки Кремля": в Норвегии заметили российских спецназовцев

Службы разведки двух стран-союзниц Норвегии подтвердили: россиян на территорию страны перебросила специальная подводная лодка, предназначенная для выполнения секретных заданий.

AldriMer со ссылкой на свои источники сообщает, что в операции принимали участие наемные военизированные формирования, которые уже известны НАТО "из-за событий в Крыму". Речь идет о российской нелегальной ППК "Вагнер".

С чем это связывают?

С военными учениями "Центр-2019", которые в августе-сентябре 2019 года в Баренцевом море проводила Россия. Но есть один момент – на материковой части Норвегии российские военные действуют под видом гражданских. И прибыли спецназовцы на архипелаг на субмарине, которая предназначена для тайной переброски сил на территорию противника.

Коротко о реакции России и Норвегии

Посольство России в Норвегии сразу же назвало публикацию AldriMer "фейком" и "грубой провокацией". Кроме того, ведомство считает это "частью работы по насаждению образа врага в лице России, которая ведется в Норвегии".

В Министерстве обороны Норвегии российские учения назвали "тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа". Однако официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации не было. Хотя источник AldriMer убежден: норвежские власти хорошо знают о действиях российских военных в стране, в том числе и о незаконных.

В марте 2019 года, а также в октябре-ноябре 2018 года Россию обвиняли в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО в Норвегии. Москва в свою очередь традиционно все отрицала.

РФ также разместила ракетную систему "Бал" в 35 километрах от Норвегии. Американцы неподалеку, на территории Норвегии, уже построили систему радаров на заказ Норвежских служб безопасности. Она стала предметом споров между двумя странами. В мае 2019 году в Кремле заявили, что будут принимать контрмеры по системе из-за "угрозы безопасности России".