Російські атомні підводні човни поблизу Норвегії випробують нову зброю

Російські багатоцільові атомні підводні човни "Нижній Новгород" і "Псков" розпочали відпрацювання завдань глибоководних занурень у Норвезькому морі. Росія хоче випробувати нову зброю.

В ході занурень, що триватимуть протягом найближчого тижня, росіяни відпрацюють тактичні прийоми і різні види маневрування у великому діапазоні глибин. Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на штаб Північного флоту Росії.

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На думку представників штабу Північного флоту РФ, випробування нової зброї у нейтральних водах Норвезького моря – звичайна практика. Російські військові пояснюють, що глибини Баренцева моря, нібито, не дозволяють їхнім підводним човнам безпечно виконувати занурення на максимальну глибину.



Норвезьке і Баренцеве море розташовані поруч / карта wikipedia.org

В Осло поки не відреагували на російські маневри поблизу берегів Норвегії.



Російські атомні підводні човни вирушають до Норвезького моря / фото southfront.org

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Що відомо про активність російських військових у Норвегії?

Наприкінці вересня 2019 року американські літаки-розвідники на материковій частині Норвегії і на архіпелазі Шпіцберген помітили спецназівців РФ. Як повідомляло норвезьке видання AldriMer, що спеціалізується на військовій тематиці, військові вивчали головні інфраструктурні об'єкти і в цілому розвідували місцевість.

З чого все почалося: "Зелені чоловічки Кремля": у Норвегії помітили російських спецназівців

Служби розвідки двох країн-союзників Норвегії підтвердили: росіян на територію країни перекинув спеціальний підводний човен, призначений для виконання секретних завдань.

AldriMer з посиланням на свої джерела повідомляє, що в операції брали участь наймані воєнізовані формування, які вже відомі НАТО "через події в Криму". Йдеться про російську нелегальну ПВК "Вагнер".

З чим це пов'язують?

З військовими навчаннями "Центр-2019", які в серпні-вересні 2019 року в Баренцевому морі проводила Росія. Але є один момент – на материковій частині Норвегії російські військові діють під виглядом цивільних. Та й прибули спецназівці на архіпелаг на субмарині, що призначена для таємного перекидання сил на територію противника.

Коротко про реакцію Росії і Норвегії

Посольство Росії в Норвегії відразу ж назвало публікацію AldriMer "фейком" і "грубою провокацією". Крім того, відомство вважає це "частиною роботи з насадження образу ворога в особі Росії, яка ведеться в Норвегії".

У Міністерстві оборони Норвегії російські навчання назвали "тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда". Однак офіційних коментарів з приводу ситуації, що склалася не було. Хоча джерело AldriMer переконане: норвезька влада добре знає про дії російських військових в країні, в тому числі і про незаконні.

У березні 2019 року, а також у жовтні-листопаді 2018 року Росію звинувачували у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО в Норвегії. Москва в свою чергу традиційно все заперечувала.

РФ також розмістила ракетну систему "Бал" в 35 кілометрах від Норвегії. Американці неподалік, на території Норвегії, вже побудували систему радарів на замовлення Норвезьких служб безпеки. Вона стала предметом суперечок між двома країнами. У травні 2019 року в Кремлі заявили, що будуть приймати контрзаходи щодо системи через "загрози безпеки Росії".