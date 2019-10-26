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      Російські атомні підводні човни поблизу Норвегії випробують нову зброю

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      Атомні підводні човни РФ випробують нову зброю поблизу Норвегії
      Атомні підводні човни РФ випробують нову зброю поблизу Норвегії / southfront.org

      Російські багатоцільові атомні підводні човни "Нижній Новгород" і "Псков" розпочали відпрацювання завдань глибоководних занурень у Норвезькому морі. Росія хоче випробувати нову зброю.

      В ході занурень, що триватимуть протягом найближчого тижня, росіяни відпрацюють тактичні прийоми і різні види маневрування у великому діапазоні глибин. Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на штаб Північного флоту Росії.

      До теми: "Зелених чоловічків" Кремля виявили в Норвегії: все, що відомо

      На думку представників штабу Північного флоту РФ, випробування нової зброї у нейтральних водах Норвезького моря – звичайна практика. Російські військові пояснюють, що глибини Баренцева моря, нібито, не дозволяють їхнім підводним човнам безпечно виконувати занурення на максимальну глибину.


      Норвезьке і Баренцеве море розташовані поруч / карта wikipedia.org

      В Осло поки не відреагували на російські маневри поблизу берегів Норвегії.


      Російські атомні підводні човни вирушають до Норвезького моря / фото southfront.org

      Актуально: Росія розмістила ракетну систему "Бал" за 35 кілометрів від Норвегії

      Що відомо про активність російських військових у Норвегії? 

      Наприкінці вересня 2019 року американські літаки-розвідники на материковій частині Норвегії і на архіпелазі Шпіцберген помітили спецназівців РФ. Як повідомляло норвезьке видання AldriMer, що спеціалізується на військовій тематиці, військові вивчали головні інфраструктурні об'єкти і в цілому розвідували місцевість.

      З чого все почалося: "Зелені чоловічки Кремля": у Норвегії помітили російських спецназівців

      Служби розвідки двох країн-союзників Норвегії підтвердили: росіян на територію країни перекинув спеціальний підводний човен, призначений для виконання секретних завдань.

      AldriMer з посиланням на свої джерела повідомляє, що в операції брали участь наймані воєнізовані формування, які вже відомі НАТО "через події в Криму". Йдеться про російську нелегальну ПВК "Вагнер".

      З чим це пов'язують?

      З військовими навчаннями "Центр-2019", які в серпні-вересні 2019 року в Баренцевому морі проводила Росія. Але є один момент – на материковій частині Норвегії російські військові діють під виглядом цивільних. Та й прибули спецназівці на архіпелаг на субмарині, що призначена для таємного перекидання сил на територію противника.

      Коротко про реакцію Росії і Норвегії

      Посольство Росії в Норвегії відразу ж назвало публікацію AldriMer "фейком" і "грубою провокацією". Крім того, відомство вважає це "частиною роботи з насадження образу ворога в особі Росії, яка ведеться в Норвегії".

      У Міністерстві оборони Норвегії російські навчання назвали "тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда". Однак офіційних коментарів з приводу ситуації, що склалася не було. Хоча джерело AldriMer переконане: норвезька влада добре знає про дії російських військових в країні, в тому числі і про незаконні.

      У березні 2019 року, а також у жовтні-листопаді 2018 року Росію звинувачували у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО в Норвегії. Москва в свою чергу традиційно все заперечувала.

      РФ також розмістила ракетну систему "Бал" в 35 кілометрах від Норвегії. Американці неподалік, на території Норвегії, вже побудували систему радарів на замовлення Норвезьких служб безпеки. Вона стала предметом суперечок між двома країнами. У травні 2019 року в Кремлі заявили, що будуть приймати контрзаходи щодо системи через "загрози безпеки Росії".

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Норвегія Новини Росії Ядерна безпека Зброя Водний транспорт
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