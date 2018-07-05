Российские дипломаты назвали Великобританию "тупой"

Власть Британии глупая, если считает, что Россия устроила новую атаку нервно-паралитическим агентом в Англии в разгар Чемпионата мира по футболу.

Об этом заявило посольство России в Нидерландах в Twitter.

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"Насколько тупо, как они считают, использовать "снова" так называемый "Новичок" в разгар Чемпионата мира по футболу... Шоу должно продолжаться?" – говорится в сообщении посольства России.

How dumb they think is to use “again” so-called “Novichok” in the middle of the FIFA World Cup and after the special session of the CSP (convened by the way by ) that gave the #OPCW attribution functions. The show must go on? pic.twitter.com/a9FdJceWIv — Russian Embassy in NL (@rusembassynl) July 5, 2018

Власть Великобритании не выдвинула обвинение России в причастности к новому инциденту, заявив, что их рабочее предположение состоит в том, что британцы были отравлены следами нервно-паралитического вещества, оставшимися от первоначального нападения.

Напомним, мужчина и женщина, которых обнаружили в британском городке Эймсбери и доставили в критическом состоянии в больницу соседнего Солсбери, были отравлены "Новичком", то есть тем же веществом, что и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.



4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.