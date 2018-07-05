Российские дипломаты назвали Великобританию "тупой"
Власть Британии глупая, если считает, что Россия устроила новую атаку нервно-паралитическим агентом в Англии в разгар Чемпионата мира по футболу.
Об этом заявило посольство России в Нидерландах в Twitter.
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"Насколько тупо, как они считают, использовать "снова" так называемый "Новичок" в разгар Чемпионата мира по футболу... Шоу должно продолжаться?" – говорится в сообщении посольства России.
Власть Великобритании не выдвинула обвинение России в причастности к новому инциденту, заявив, что их рабочее предположение состоит в том, что британцы были отравлены следами нервно-паралитического вещества, оставшимися от первоначального нападения.
Напомним, мужчина и женщина, которых обнаружили в британском городке Эймсбери и доставили в критическом состоянии в больницу соседнего Солсбери, были отравлены "Новичком", то есть тем же веществом, что и бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.