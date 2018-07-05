Російські дипломати назвали Великобританію "тупою"

Влада Британії нерозумна, якщо вважає, що Росія влаштувала нову атаку нервово-паралітичним агентом в Англії у розпал Чемпіонату світу з футболу.

Про це заявило посольство Росії в Нідерландах у Twitter.

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"Наскільки тупо, як вони вважають, використовувати "знову" так званий "Новічок" у розпал Чемпіонату світу з футболу... Шоу має тривати?" – йдеться у повідомленні посольства Росії.

How dumb they think is to use “again” so-called “Novichok” in the middle of the FIFA World Cup and after the special session of the CSP (convened by the way by ) that gave the #OPCW attribution functions. The show must go on? pic.twitter.com/a9FdJceWIv — Russian Embassy in NL (@rusembassynl) July 5, 2018

Влада Великобританії не висунула звинувачення Росії в причетності до нового інциденту, заявивши, що їхнє робоче припущення полягає в тому, що британці були отруєні слідами нервово-паралітичної речовини, що залишилися від первісного нападу.

Нагадаємо, чоловіка та жінку, яких виявили у британському містечку Еймсбері та доправили у критичному стані до лікарні сусіднього Солсбері, було отруєно "Новачком", тобто тією самою речовиною, що й колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.