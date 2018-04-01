Российские дипломаты покинули США на двух самолетах

Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона.

Об этом сообщает РИА "Новости".

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Как отмечается, самолет также залетит в Нью-Йорк, откуда займет 14 семей. В субботу вечером первые российские дипломаты покинули Вашингтон.

Напомним, 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернутся 153 дипломаты.