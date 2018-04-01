Российские дипломаты покинули США на двух самолетах
Второй самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона.
Об этом сообщает РИА "Новости".
Читайте также: Россия выдворяет 4 немецких дипломатов
Как отмечается, самолет также залетит в Нью-Йорк, откуда займет 14 семей. В субботу вечером первые российские дипломаты покинули Вашингтон.
Напомним, 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернутся 153 дипломаты.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии