Російські дипломати залишили США на двох літаках
Другий літак з російськими дипломатами вилетів з Вашингтона.
Про це повідомляє РИА "Новини".
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Як наголошується, літак також залетить в Нью-Йорк, звідки забере 14 сімей. У суботу ввечері перші російські дипломати покинули Вашингтон.
Нагадаємо, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до РФ повернуться 153 дипломати.
Джерело: 24 Канал
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