Російські дипломати залишили США на двох літаках

Другий літак з російськими дипломатами вилетів з Вашингтона.

Про це повідомляє РИА "Новини".

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Як наголошується, літак також залетить в Нью-Йорк, звідки забере 14 сімей. У суботу ввечері перші російські дипломати покинули Вашингтон.

Нагадаємо, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів. Загалом, до РФ повернуться 153 дипломати.