Российские наемники пошли в наступление: эксклюзивный комментарий с передовой

Оккупанты ведут агрессивные обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Боевики перешли в наступление и попытались продвинуться вперед несмотря линию разграничения. Несмотря на ожесточенный бой, Украина не потеряла позиции на Донбассе, но понесла потери.

Ситуацию на передовой в прямом эфире 24 канала прокомментировал Виталий Шведов, советник председателя Луганской ВЦА.

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Он отметил, что ситуация напряженная еще с вечера 17 февраля. Сначала были интенсивные обстрелы Золотого и Орехово, затем они продолжились уже по всей территории. "18 февраля по состоянию на 5:00 было поражение территории квадратами. Таким образом накрывают, когда делается артподготовка обычно, или "прощупывается" направление для дальнейшего движения", – пояснил он

Шведов подчеркнул, что таких интенсивных укрытий на участках, атаковал противник, не было уже несколько лет.

Боевые подразделения обороняются. Но понимаете, когда идет масштабный обстрел из артиллерии, лучше на превентиве все делать. То есть не "наблюдаем, ничего не делаем",

– отметил он.

И добавил, что в 2015-2016 годах была соответствующая тактика, которая привела к более или менее спокойным временам. Именно когда агрессивно отвечали на каждый обстрел врага. Тогда, как и сейчас, на вражеские артиллерийские позиции приезжали россияне, и таким образом сдавали экзамен.

"Они понимали: 90%, что оттуда не вернутся. Именно поэтому отказывали выезжать на обстрел наших позиций и именно поэтому был мир. Не из-за минских соглашений, а именно из-за активных боевых действий и активный ответ с нашей стороны", – подчеркнул советник председателя Луганской ВЦА.

Важно! По состоянию на 10:24 бой завершился. Однако Украина понесла потери. В результате масштабного боя погиб украинский воин. Еще четверо украинских военных получили легкие ранения. У врага: один погибший, пять – тяжело раненых.





Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала