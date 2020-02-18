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      Російські найманці пішли в наступ: ексклюзивний коментар з передової

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      Окупанти ведуть агресивні обстріли із забороненого Мінськими угодами озброєння. Бойовики перейшли у наступ і спробували просунутись вперед попри лінію розмежування. Попри запеклий бій, Україна не втратила позиції на Донбасі.

      Ситуацію на передовій у прямому ефірі 24 каналу прокоментував Віталій Шведов, радник голови Луганської ВЦА.

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      Він розповів, що ситуація напружена ще з вечора 17 лютого. Спочатку були інтенсивні обстріли Золотого та Оріхового, потім вони продовжилися вже по всій території. "18 лютого станом на 5:00 було ураження території квадратами. У такий спосіб накривають, коли робиться артпідготовка зазвичай, або "прощупується" напрямок для подальшого руху", – пояснив він.

      Шведов підкреслив, що таких інтенсивних укриттів на ділянках, які атакував противник, не було уже кілька років.

      Бойові підрозділи обороняються. Але розумієте, коли йде масштабний обстріл з артилерією, краще на превентиві все робити. Тобто не "спостерігаємо, нічого не робимо",
      – зазначив він.

      Й додав, що у 2015-2016 роках була відповідна тактика, яка призвела до більш-менш спокійних часів. Саме коли агресивно відповідали на кожен обстріл ворога. Тоді, як і зараз, на ворожі артилерійські позиції приїжджали росіяни, і у такий спосіб складали екзамен. 

      "Вони розуміли: 90%, що звідти не повернуться. Саме через це відмовляли виїжджати на обстріл наших позицій і саме через це був мир. Не через мінські угоди, а саме через активні бойові дії і активну відповідь з нашого боку", – наголосив радник голови Луганської ВЦА.

      Важливо! Станом на 10:24 бій завершився. Однак Україна зазнала втрат. Унаслідок масштабного бою загинув український воїн. Ще четверо українських військових отримали легкі поранення. У ворога: один загиблий, п'ять – важко поранених.

      Карта окупованих територій
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу​

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини Росії Новини Луганська Новини Донецька Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі
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