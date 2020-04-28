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      Российские оккупанты переименовали грузинский город в честь Сталина

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      Русификация в Грузии
      Русификация в Грузии / sputnik-georgia.ru / Ілюстративне фото

      Оккупированный россиянами грузинский город Цхинвали несколько раз в год будут называть "Сталинир". Соответствующий указ подписал "президент" самопровозглашенной республики Южная Осетия – Анатолий Бибилов.

      Изменение названия приурочили к 75-й годовщине победы в так называемой "Великой Отечественной войне", сообщает "Эхо Кавказа".

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      Само же название в честь советского вождя Сталина было навязано грузинском городу еще во времена СССР (в 1934 – 1961 годах). Название "Сталинир" будет использоваться в даты, связанные со Второй мировой войной – 9 мая и 22 июня.

      Ранее оккупанты на Донбассе по схожей схеме решили переименовать Донецк в "Сталино", а Луганск – в "Ворошиловград".

      Что известно о ситуации с Южной Осетией?
      В августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Южную Осетию и Абхазию, и впоследствии признав их независимость.

      Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Кроме России, признали их только 4 страны (Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия). После аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией.


      Карта оккупации Россией Южной Осетии и Абхазии/ wikipedia.org

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Южная Осетия Новости России Новости Грузии
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