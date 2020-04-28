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      Російські окупанти перейменували грузинське місто на честь Сталіна

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      Русифікація у Грузії
      Русифікація у Грузії / sputnik-georgia.ru / Ілюстративне фото

      Окуповане росіянами грузинське місто Цхінвалі кілька разів на рік називатимуть "Сталінір". Відповідний указ підписав "президент" самопроголошеної республіки Південна Осетія – Анатолій Бібілов.

      Зміну назви начебто приурочили до 75-ї річниці перемоги у так званій "Великій Вітчизняній війні", повідомляє "Ехо Кавказу".

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      Сама ж назва на честь радянського вождя Сталіна була нав'язана грузинському місту ще за часів СРСР (у 1934 – 1961 роках). Назва "Сталінір" буде використовуватися у дати, пов'язані з Другою світовою війною – 9 травня та 22 червня.

      Раніше окупанти на Донбасі за схожою схемою вирішили перейменувати Донецьк на "Сталіно", а Луганськ – на "Ворошиловград".

      Що відомо про ситуацію з Південною Осетією? У серпні 2008 року Росія окупувала 20% території Грузії, створивши дві так званих держави – Південну Осетію та Абхазію, і згодом визнавши їх незалежність.

      Ці регіони вже понад 10 років існують виключно на дотації від РФ. Окрім Росії, визнали їх лише 4 країни (Нікараґуа, Венесуела, Науру та Сирія). Після анексії цих регіонів Грузія припинила дипломатичні зв’язки з Росією. 


      Карта окупації Росією Південної Осетії та Абхазії / wikipedia.org

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Південна Осетія Новини Росії Новини Грузії
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