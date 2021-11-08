В российских беспилотниках из Донбасса обнаружили немецкие двигатели

Боевики на Донбассе используют против украинских военных беспилотники российского производства. Однако в БПЛА обнаружили немецкие двигатели.

Детали поставляли на чешское предприятие, которым руководили трое россиян. Их связывают с московскими спецслужбами. Об этом говорится в результатах исследования британской компании Conflict Armament Research.

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Дроны собирали в России, но запчасти – иностранные

CAR исследовала 6 разных моделей российских военных беспилотников и одну невоенную модель из зоны боевых действий на Донбассе. Выяснили, что дроны собирали в России, однако камеры и двигатели часто поступали из других стран. К примеру, из Германии.

Это касается разведывательного беспилотника с номером 2166. Украинские военные сбили его в феврале 2017 года. В нем находился двигатель 3W-55i немецкой компании 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH.

Компания утверждает, что еще в октябре 2013 года отправила деталь в World Logistics Group в Чехию. Эту фирму ликвидировали в 2018 году, три ее руководителя были гражданами России. Один из них был связан с органами сохранности России.

Беспилотники с немецкими двигателями были не только на Донбассе

Выяснили, что Россия использовала такие беспилотники не только на Донбассе, но и для шпионских полетов в ЕС. Правда, в CAR подчеркнули, что не доказывают, что предприятие World Logistics Group действовало от имени России. Однако российские дилеры электроники покупают иностранные технологии от имени российских органов обороны и безопасности.

Несут ли в ЕС ответственность

В исследовании отметили, что детали беспилотников используют в гражданском секторе тоже. Это так называемые товары двойного назначения. Потому нет доказательств, что компании ЕС несут ответственность за использование их компонентов в военных целях.

В CAR также акцентировали внимание на проблеме отсутствия надлежащих проверок подобных компаний. Также исследовали, что все образцы боеприпасов для стрелкового оружия были изготовлены в России.