Деталі постачали на чеське підприємство, яким керували троє росіян. Їх пов'язують із московськими спецслужбами. Про це мовиться у результатах дослідження британської компанії Conflict Armament Research.

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Дрони збирали в Росії, але запчастини – іноземні

CAR дослідила 6 різних моделей російських військових безпілотників та одну невійськову модель із зони бойових дій на Донбасі. З'ясували, що дрони збирали в Росії, однак камери та двигуни часто надходили з інших країн. Наприклад, з Німеччини.

Це стосується розвідувального безпілотника з номером 2166. Українські військові збили його у лютому 2017 року. У ньому був двигун 3W-55i німецької компанії 3W-Modellmotoren Weinhold GmbH.

Компанія стверджує, що ще у жовтні 2013 відправила деталь до World Logistics Group до Чехії. Цю фірму ліквідували у 2018 році, троє її керівників були громадянами Росії. Один із них був пов'язаний з органами безпеки Росії.

Безпілотники з німецькими двигунами були не тільки на Донбасі

З'ясували, що Росія використовувала так безпілотники не лише на Донбасі, а й для шпигунських польотів до ЄС. Щоправда, у CAR наголосили, мовляв, не доводять, що підприємство World Logistics Group діяло від імені Росії. Проте російські дилери електроніки купують іноземні технології від імені російських органів оборони та безпеки.

Чи несуть в ЄС відповідальність

У дослідженні зауважили, що деталі безпілотників використовують у цивільному секторі також. Це так звані товари подвійного призначення. Тому немає доказів, що компанії ЄС несуть відповідальність за використання їх компонентів у військових цілях.

У CAR також акцентували на проблемі відсутності належних перевірок подібних компаній. Також дослідили, що всі зразки боєприпасів для стрілецької зброї були виготовлені в Росії.