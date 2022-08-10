российских либералов возмутил призыв Зеленского
Источник:фейсбук Сергея Фурсы
российские либералы возмущены. Возмущены, что президент Украины предложил или попросил запретить им выезд в цивилизованные страны.
Ведь это так не либерально. И без уважения к великой русской культуре, балету и особенно к творчеству Достоевского.
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Давайте сразу оговоримся
Речь не идет о том, что политические беженцы из россии должны быть выдворены назад в россию, чтобы попасть в тюрьму. Нет. Ведь действительно удивительно, если бы, например, во время Второй Мировой Войны Эйнштейна отправили назад в гитлеровскую Германию. Это бы дорого стоило и ему и американской науке. Это не рационально. Речь идет о туристических визах, которые все еще получают россияне. И это ненормально.
Почему? Просто потому, что это говорит о том, что как будто бы ничего не случилось. Как будто бы российские граждане, проживающие в россии, платящие налоги и поддерживающие путина, ни в чем не виноваты. Не несут никакой моральной ответственности за то, что творит российская армия от их имени.
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россиянам нужно брать пример с Германии
Природа санкций – бинарна. Они либо есть, либо их нет. Они могут быть не идеальны. Они могут казаться не справедливыми. Но их природа всегда бинарна. Вы либо вводите ограничения. Вы либо не вводите их. И мы можем считать наш мир не справедливым, но как тогда мы назовем мир, где страна начинает войну и геноцид против другого народа, а им ничего за это не будет. Этот мир будет гораздо ужаснее, чем тот мир, в котором мы живем. Как бы российская либерально-демократическая тусовка назвала бы такой мир? Где можно творить что угодно. И потом все живут так, как будто бы этого не случилось.
Нужно ли способствовать утечке мозгов из россии? Да. Нужно ли помогать тем, кто выступает в открытую против войны и хочет сбежать от репрессий? Да. Это полезные россияне. Не хорошие, а именно полезные. И таким людям, которые открыто заявят, что не хотят жить в фашистском государстве, визы выдавать надо. Надо предоставлять им статус беженца. Потому что это справедливо. И потому что каждый такой случай ослабляет россию. Но не в том случае, когда кто-то, заработав деньги в рамках правил режима путина, едет ненадолго отдохнуть в ненавистную гейропу.Если россиянин пошел на компромисс с фашизмом своей страны, то он заслужил отдых максимум под Саками. И то временно. Это справедливо. И с уважением к великой русской литературе.
И да, у Достоевского есть роман. "Преступление и наказание". россия творит преступления. И удивительно, если бы оно оставалось безнаказанным. Так что это решение как раз в духе великой русской культуры и великой русской литературы.
российские либералы мечтают о свободной россии будущего. Так вот, им надо брать пример с Германии. Которая прошла искупление. Искупление своих грехов. И приняла на себя коллективную вину и коллективную ответственность. Ответственность за аннексию Крыма. За войну в Грузии. За геноцид в Буче. За убийство в Еленовке. За уничтожение Мариуполя. И этот список бесконечный.
И пока они не поняли, что все это преступление, которое требует наказания, у них не будет шанс изменить свою страну. россия так и останется до конца империей, угрожающей своим соседям и своим гражданам. И "безвиз" для россиян – это лишь малое наказание за такие преступления.
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